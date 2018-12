VS-Tannheim. Es hat Tradition, dass die Konzertpianistin Henriette Gärtner am dritten Adventssonntag mit ihren Klängen die Zuhörer bei einer Matinee in der Nachsorgeklinik Tannheim verzaubert. In diesem Jahr spielte sie unter dem Motto "Traumpfade" Werke von Edvard Grieg, Amadeus Wandelt, Frederic Chopin und Franz Schubert. Am Ende des Konzertes füllte sich die Spendendose der "Deutschen Kinderkrebsnachsorge – Stiftung für das chronisch kranke Kind".