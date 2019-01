Villingen-Schwenningen Konzert mit spektakulären Bildern

VS-Villingen. Ein Neujahrskonzert mit Luftaufnahmen der Region gibt es am Sonntag, 13. Januar, 17 Uhr, in der Johanneskirche an der Gerberstraße in Villingen. Die Luftsport-Jugend steuert spektakuläre Außenaufnahmen, die in 2000 Metern Höhe entstanden, bei.