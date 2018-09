Villingen-Schwenningen Konzert krönt das Gemeindefest

Dekan Josef Fischer verdeutlichte bei seinen einführenden Worten in welch einer komplizierten und komplexen Welt wir heute leben, einer Zeit, in der Sicherheit, Freiheit und Frieden, selbst im kirchlichen Leben, bedroht sind. Missstände müssten in offener und durchlässiger Arbeit aufgedeckt und die ­Opfer ernst genommen werden.

Namens der Gemeinde lud Uschi Warrle alle Kirchenbesucher zum Mitfeiern ein. Dem Organisationsausschuss und den zahlreichen Helfern im Hintergrund dankte sie für die große ehrenamtliche Hilfsbereitschaft.

Den ganzen Nachmittag über herrschte reger Festbetrieb bei einem vielseitigen Programm für Groß und Klein. Der Kindergarten hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen, und wer genug Puste hatte, konnte den Kirchturm besteigen. Die Kleinen hatten viel Freude beim Kasperle-Theater mit Heinrich Greif und beim Schminken.

Am überdachten Stand der Pfadfinder konnte das Entzünden von Feuer mit Steinen geübt werden. Ebenso interessant war auch der Bildvortrag von Erhard Gwosch über die Wanderung einer Gruppe der Pfarrei auf dem Jakobusweg.

In der Cafeteria mit ihrem reichhaltigen Angebot herrschte durchgehend Hochbetrieb. Zum besonderen Programmpunkt des Gemeindefestes wurde abschließend das Benefizkonzert des beliebten Damentrios "The Certain ­Something" zugunsten des Fohrenhofs in Unterkirnach. Die Veranstaltung wurde präsentiert vom Lions-Club Donau-Neckar, der Caritas und dem Amateurtheater Fieber.

Von Anfang an faszinierten die Damen Sabine Kienzler (Gesang), Gaby Knoblauch (Gesang) und Moni Lehner (Piano und Gesang) mit ihrem besinnlichen Programm die rund 270 Gäste. Mit ihrer Ruhe und Entspanntheit, aber auch mit ihrer natürlichen Herzlichkeit sangen sie sich schnell in die Herzen der Besucher ein.

Lektorin Julia Henning ergänzte das 90-minütige Konzertprogramm mit nachdenklichen und unterhaltsamen Lesungen. Die Gruppe präsentierte die schönsten Lieder aus der Konzertreihe "Zeit zum Leben" und "Atempause!". Auf einer großen Leinwand untermalten Bilder die Stimmung der Lieder. Mit anhal-tenden Beifallsstürmen und stehenden Ovationen erbat sich das begeisterte Publikum weitere Zugaben.

"The Certain Something" singt nach eigenen Worten mit Vorliebe in Kirchen, um der Botschaft ihrer Lieder noch mehr Ausdruck zu verleihen. Die Konzerte geben den Zuhörern gute Gelegenheit, ihre eigene ganz persönliche Atempause zu finden.

Michael ­Stöffelmeier, Vorstandsvorsitzender der Caritas, bedankte sich abschließend namens des Fohrenhofes bei allen Beteiligten für die willkommene Zuwendung.