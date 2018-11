VS-Villingen. Die Band ­"Sometimes in Nowhere", die für den Musikstil Americana steht, tritt an diesem Freitag im Café am Riettor in Villingen auf. Einlass ist um 19.30 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Die Eintrittspreise betragen sechs Euro, an der Abendkasse acht Euro.