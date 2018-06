Villingen-Schwenningen Konzert für die Caritas

VS-Villingen. Ein Benefizkonzert des Villinger Barockensembles für den Caritasverband des Schwarzwald-Baar-Kreises mit einer Uraufführung der Eigenkomposition von Friedemann Kawohl wird am Sonntag, 1. Juli, 17 Uhr, in der Kapelle St. Ursula in der Bickenstraße in Villingen veranstaltet.