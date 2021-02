1 Jubilar Günter Fleig mit drei Generationen Kny, von links Yannik, Albrecht und Bruno Kny. Foto: Preuß Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaft: Einst in Schwenningen gegründetes Unternehmen blickt auch jetzt positiv in die Zukunft

Ein halbes Jahrhundert alt ist die Firma Kny in Villingen-Schwenningen. Trotz Kontinuität prägte aber auch der Wechsel die Firmengeschichte – auch der Ortswechsel. Gegründet in Schwenningen, prägt das Unternehmen heute die Firmenlandschaft in Weilersbach mit.

Villingen-Schwenningen/VS-Weilersbach. Firmenjubiläen und Ehrungen für langjährige Mitarbeit: Beides muss in der Pandemie auf Sparflamme stattfinden. Aber natürlich ließ es sich die Kny Planen und Zelte GmbH trotzdem nicht nehmen, mit Günter Fleig einen besonders verdienten Mitarbeiter nach 40 Jahren im Betrieb in den Ruhestand zu verabschieden.

1970 von Bruno Knygegründet

Genau genommen gab es gleich zwei Jubiläen zu begehen. Denn die Firma war 1970 von Bruno Kny gegründet, also im vergangenen Jahr 50 Jahre alt geworden. Das hätte man gerne mit einem schönen Fest gefeiert, doch das habe die Pandemie verhindert, bedauert Albrecht Kny. Auch an der Spitze der Firma gab es schon einen Wechsel – Albrecht Kny nämlich führt das Unternehmen bereits in zweiter Generation. Er hofft, das Jubläum "in diesem Jahr nachholen zu können".

Die Gründung durch Seniorchef Bruno Kny fand noch in Schwenningen in der Erzbergstraße statt. Dort baute er das Unternehmen mit wachsendem Kundenstamm auf. Als dann die Stadt ein benachbartes Grundstück an den Kreis veräußerte, damit dieser die Berufsschule bauen konnte, ergab sich für Kny die Möglichkeit, ein passendes Grundstück im damals neuen Gewerbegebiet in Weilersbach zu erhalten. 1980 wurde die große Halle im kleinen Stadtbezirk bezogen.

Große Halle, gute Aufträge – also musste Personal gesucht werden. So kam der gebürtige Weilersbacher Günter Fleig zum Unternehmen. Als gelernter Kfz-Mechaniker, der bei einem Autohaus in der Region arbeitete, hatte er eine gute Verbindung zu einem Hauptteil des Kny-Angebots: Sitze für Fahrzeuge aller Größen zu sattlern, dazu Cabrioverdecke zu reparieren und auch Planen für Anhänger aller Größen zu fertigen.

Und natürlich zu Verschönerungen von Motorrad-Sitzbänken in allen Facetten. Noch heute ist Fleig begeisterter Biker, der gerne schraubt und Touren unternimmt. Deshalb bekam er zum Abschied in den Ruhestand neben einem Geschenkkorb eine Landschaftsszene mit BWW-Boxermotorrad aus Marzipan. Trockener Kommentar des Jubilars als ihm Yannik Kny als Vertreter der dritten Generation das Unikat überreichte: "Vielen Dank, aber das BMW-Logo ist falsch."

Genauigkeit und Detailiebe prägten auch sein Tun

Genau diese Liebe zum Detail und zur Genauigkeit war es, die Fleig zum so geschätzten Mitarbeiter gemacht hatten.

Von der Pandemie sei das Unternehmen, das neben den Services rund um Fahrzeuge auch Zelte, Verschattungen und Sonderanfertigen aller Art, solang es mit Planen ausgestattet ist, anbietet, bis auf die Absage der Jubiläumsfeier kaum beeinträchtigt. Die neun Mitarbeiter seien gut ausgelastet, es gebe keine Kurzarbeit, sagte Albrecht Kny, "wir blicken zuversichtlich nach vorne und vertrauen auf unseren großen und treuen Kundenstamm". Die dritte Generation ist mit Yannik Kny bereits im Betrieb tätig, so dass sich mittelfristig wieder ein Wechsel abzeichnet: Die Nachfolgeregelung zeichnet sich bereits ab.