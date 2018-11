Villingen-Schwenningen Konkrete Zahlen sollen helfen

Mit vorerst 50 000 Euro für Planungsleistungen sollen das Architekturbüro Muffler, das Ingenieurbüro André Schwarz und die "plus energie GmbH" (Elektro) beauftragt werden, um eine Machbarkeitsstudie für einen Erweiterungsbau zu erstellen. Diese soll eine realistische Kostenschätzung ermöglichen.

Grundlage für den Ausbau der Halle sind Pläne, die aus dem Jahr 2012 stammen und damals, so Bürgermeister Detlev Bührer, lediglich dem Aufsichtsrat, jedoch nie dem Gemeinderat vorgelegt wurden. Das Büro Muffler, bereits Architekt der bestehenden Tonhalle, hatte damals 3,5 Millionen Euro für eine Erweiterung veranschlagt. Diese Summe, so war sich das Gremium einig, werde unter heutigen Bedingungen in der Baubranche wohl kaum ausreichen. Zudem gelte es noch abzuwägen, ob der Erweiterungsbau zweistöckig werden muss, um im Obergeschoss Tagungsräume für das Amt für Kultur unterzubringen. Deshalb soll es zwei Kostenschätzungen geben – einmal mit, einmal ohne Tagungsräume.

Neben dem finanziellen Faktor gab Bührer noch zu bedenken, dass sich ein solches Projekt möglicherweise in die Liste der anderen zahlreichen städtischen Bauvorhaben einreihen müsse. "Das GHO (Amt für Gebäudewirtschaft und Hochbau) ist durch viele Maßnahmen gebunden." Welche das sind, will Bührer Anfang 2019 in einer ausgearbeiteten Liste vorlegen lassen.