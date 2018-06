VS-Marbach (ewk). Am Sonntag, 24. Juni, ist es soweit: Die neuen Konfirmanden der evangelischen Matthäusgemeinde in Marbach und Brigachtal werden der Gemeinde vorgestellt. 14 Jugendliche haben sich angemeldet und werden mit dem Symbol Engel unter dem Motto "Auf Flügeln getragen und frei" durch ihre Konfirmandenzeit gehen. Der Gottesdienst in der Versöhnungskirche in Marbach beginnt um 10 Uhr. Besonderheit ist, dass als ehemalige Konfirmandin von vor zwei Jahren Katharina Renner mit dem Lied "Supermarket Flowers" von Ed Sheeran auftreten wird.