VS-Marbach (ewk). In der Matthäusgemeinde in Marbach wird bereits fleißig für das Weihnachtsspiel der Konfirmanden geprobt. Schließlich stellt die Verkündigung mit Engel, Muffel und Stern vor nicht ganz alltägliche Herausforderungen sportlicher und technischer Art, teilt die Kirchengemeinde mit. "Was macht man, wenn die Sterne von der Empore leuchten müssen, aber die Versöhnungskirche keine Empore hat?", fragt sich Pfarrerin Bettina von Kienle leicht verzweifelt. Was baulich fehlt, kann durch wendige Konfirmanden ersetzt werden: Auf den Streben der Orgel schweben sie samt den Leuchtsternen über den Köpfen der Gemeinde. Auch Händels Halleluja erklingt von oben aus der Box, alles ein bisschen anders – und das darf es am Dienstag, 25. Dezember, am ersten Weihnachtstag ab 10 Uhr in der Versöhnungskirche in Marbach auch sein. "Wer sich mal ein anderes Weihnachtsspiel ansehen möchte, ist eingeladen, wenn Marie Dapper, Silas Schmid, Kevin Schönauer, Laura Durczok und Nico Janzen die Weihnachtsbotschaft verkündigen", lädt Pfarrerin Bettina von Kienle alle Interessenten in die Marbacher Versöhnungskirche am Talacker ein.