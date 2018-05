Villingen-Schwenningen Kompromiss als letzter Versuch?

Ummenhofer will ins Detail gehen und wissen, was die Stadt in punkto Lärmschutz überhaupt geprüft habe. Der Freie Wähler geht noch einen Schritt weiter. Man werde die Verwaltung bitten, "es mit dem Lärmschutz nicht so eng zu sehen". Auch FDP-Stadtrat Bonath spielt diesen Gedanken weiter.

Warum nicht einfach den Konflikt mit dem Anwohner suchen und sogar eine Klage riskieren? Nicht nur die genannten Stadträte wollen es nicht einfach widerstandslos hinnehmen, dass "eine solche Kultureinrichtung durch einen Anwohner kaputt gemacht wird".

In den Netzwerken mischen sich nach der Ankündigung des Folk-Clubs, sich aus der Scheuer zurückzuziehen, Häme und massive Kritik. "Wie peinlich für Villingen, wie traurig....", schreibt ein Nutzer. "Diese Scheuer, war mehr als eine Kulturscheune. Auch wir waren ein paarmal da, obwohl wir fast drei Stunden Anfahrt hatten. Wer so etwas zerstört sollte sich was schämen", so ein anderer.

Und was sagen Vertreter der Vereine dazu, Jürgen Kern vom Rockclub oder Richard Hehn (Folk-Club)? Hehn schließt eine Rückkehr in die Scheuer nicht aus, "falls dort durch entsprechende Lärmschutzmaßnahmen auch Veranstaltungen nach 22 Uhr wieder genehmigungsfähig werden. Es gibt in Villingen kaum einen Ort, der besser für uns geeignet wäre als die Scheuer.", schreibt er via Facebook. Kern hat sich zwar mit dem Café im Jugendhaus als Veranstaltungsort arrangiert, "aber beengt ist es schon und lange nicht so prickelnd wie in der Scheuer". Auch er hat noch nicht die Hoffnung aufgegeben, dass es doch noch einen Kompromiss geben könnte. "Vielleicht sollte man nochmal das Gespräch mit dem Anwohner suchen?", meint er und schlägt einen Kompromiss vor: "Zweimal im Monat könnten Konzerte bis 23 Uhr stattfinden", und damit eine exakt begrenzte Zahl an Veranstaltungen im Jahr. "Damit könnten sicher alle leben."

Ob der Anwohner damit leben kann, bleibt offen. "Wir werden Kontakt mit den Vereinen aufnehmen und über diesen Kompromiss sprechen", reagiert Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt VS. Dann ließe sich gegebenenfalls mit dem Anwohner sprechen.

Warum können Bands in VS nicht generell bis 23 Uhr spielen? "In anderen Städten gibt es ja auch Konzerte nach 23 Uhr", blickt Bonath auf andere Kreisstädte. Sicherlich lässt sich nicht alles Eins zu Eins vergleichen.

Fakt ist aber, dass es in anderen Städten, Rottweil beispielsweise Veranstaltungsorte gibt, in deren Umfeld es auch so etwas wie privates Leben und damit Anwohnerbedürfnisse gibt, und deren Schlusszeiten für Konzerte sich meist an den üblichen Sperrzeiten orientieren. "Konfliktfrei ist so etwas nie", so Tobias Hermann, Pressesprecher der Stadt Rottweil. "Es kommt aber auf das Gespräch an, auch mit Anwohnern. Kulturveranstaltungen beleben ja auch eine Stadt."