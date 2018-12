Villingen-Schwenningen Komödie als kalorienreiche Kombination

VS-Villingen. Das Stück feiert feierte am 9. Dezember Premiere. Weitere Aufführungen finden am 15., 16., 21., 22., 23., 26., 29. und 30. Dezember, sowie am 6., 11. und 12. Januar jeweils um 20 Uhr statt. Frauen und Schwule – eine Freundschaft wie sie inniger und verständiger nicht werden kann? Eine Chocolaterie in einer europäischen Großstadt. Zwei Chocolatiere in einer gemeinsamen Küche. Tom liebt Schokolade, Samantha liebt Schokolade. Aber Tom liebt nicht die Frauen und Samantha hasst schwule Männer. Eine kalorienreiche und giftsprühende Kombination, die plötzlich tödlich werden kann, wenn beide denselben Mann lieben. Der Eintritt kostet 14 Euro.