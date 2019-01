Villingen-Schwenningen Kommen wirklich alle Schüler unter?

VS-Schwenningen. Im Herbst 2018 haben die Stadt Villingen-Schwenningen und die städtischen Gremien beschlossen, zum Preis von 2,12 Millionen Euro die Container zu kaufen, die als Ausweich-Klassenzimmer während der Großsanierung des Gymnasiums am Deutenberg dienen. Ein Hauptgrund dafür: Sobald auf dem Deutenberg zum nächsten Schuljahreswechsel das eine Großprojekt abgeschlossen ist, soll bekanntlich das nächste folgen und der Gebäudekomplex des Schulverbunds grundsaniert oder abgerissen und neu gebaut werden. So könnten demnach die Schüler einerseits die bereits vorhandene Alternative beziehen, andererseits können die Untersuchungen, ob Abriss oder Neubau wirtschaftlicher sind, in leeren Räumlichkeiten stattfinden.

Geduld gefragt

In diesem Zuge hatte der Schulleiter, Bernd Ellinger, von der Stadtverwaltung die Vorgabe bekommen, bis Mitte November in einem Plan festzuhalten, ob die Schulräume in den Containern auch den Anforderungen des Schulverbunds am Deutenberg entsprechen. "Seit dem 16. November liegt meine Bedarfsplanung wie vereinbart der Stadt vor. Was wir brauchen, ist also bekannt, und muss nun mit dem, was zur Verfügung steht, abgeglichen werden. Das ist der aktuelle Stand", sagt Ellinger. Wie lange die Verwaltung für diesen Abgleich braucht, kann Ellinger nicht sagen. Die Stadt hätte ihm diesbezüglich auch kein Datum genannt. Doch hinsichtlich dessen, dass die Arbeiten beispielsweise wegen des Jahres- und OB-Wechsels nicht von heute auf morgen vonstatten gehen können, bittet Ellinger um Verständnis und Geduld. "Bei seiner Rede zur Amtseinführung hat Herr Roth den Schulverbund immerhin zwei Mal erwähnt. Das zeigt doch, dass man uns auf dem Schirm hat", so Ellinger augenzwinkernd.