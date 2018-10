Villingen-Schwenningen Kommandant: Zwei Bewerber im Rennen

Villingen-Schwenningen (mae). Wie die Pressestelle der Stadt auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, hat sich der doppelstädtische Feuerwehrausschuss beide verbliebenen Kandidaten angesehen und eine Empfehlung abgegeben. "Die endgültige Entscheidung nach der Vorstellung im Personalausschuss trifft der Gemeinderat am 24. Oktober in seiner Sitzung", so Sprecherin Oxana Brunner. Informationen unserer Zeitung zufolge soll unter anderem ein 36-jähriger Aspirant noch im favorisierten Kreis sein, der sich zunächst auf den Stellvertreterposten beworben hatte. Ob die Wahl tatsächlich auf ihn fällt, ist aber noch offen. Die zwischenzeitlich thematisierte Personalie Markus Heinzelmann hat offenbar keine Rolle mehr gespielt. Der Ex-Kommandant war zunächst ins Spiel gebracht worden, letztendlich haben sich die Veranwortlichen jedoch gegen Heinzelmann entschieden.