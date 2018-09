Villingen-Schwenningen Kollegium freut sich über Verstärkung

VS-Villingen. Das Kollegium und die Schulleitung des Villinger Hoptbühl-Gymnasiums freuen sich in diesem Schuljahr über das Hinzukommen von zwei neuen Kolleginnen und einem Kollegen: Susanne Ott hat ihr Referendariat in Spaichingen erfolgreich absolviert und verstärkt künftig den Unterricht in Mathematik und Englisch. Natalie Schlosser hat in Friedrichshafen bereits Unterrichtserfahrung gesammelt und wird Mathematik und Geographie unterrichten, Riko Burgard, der zuvor in Karlsruhe tätig war, Englisch, Chemie und Naturwis senschaft und Technik (NwT).