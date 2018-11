Villingen-Schwenningen Körperliche Poesie erleben

"Die Show von ›Jonglissimo‹ ist modernste Multimedia-Artistik, dynamisch und perfekt, die auch showerfahrene Zuschauer begeistert und mitreißt", verspricht der Veranstalter.

Eintrittskarten für die Turngala in Schwenningen gibt es unter www.schwarzwaelder-bote.de/tickets, www.turngala.de und telefonisch unter 0711/2 80 77-277.

Fünf mal zwei Karten verlost der Schwarzwälder Bote für die Turngala am Freitag, 28. Dezember, in Schwenningen in der Deutenberghalle. Mit dem Stichwort "Turngala" können sich Teilnehmer bis Dienstag, 4. Dezember, an die Lokalredaktion des Schwarzwälder Boten wenden. Sie ist per Postkarte unter 78050 VS-Villingen, Benediktinerring 11, per Fax unter 07721/91 87 60 sowie per E-Mail unter redaktionvillingen@schwarzwaelder-bote.de zu erreichen. Bitte die eigene Anschrift, Telefonnummer und E-Mail nicht vergessen.