Villingen-Schwenningen Villingen: Knöllchen für Postbankkunden

Während die Stadt das nicht ganz legale Parken mancher Bürger in der Nachbarschaft zum großen Einkaufszentrum im Auge behält, regt sich der Unmut zunächst an einer ganz anderen Stelle: Ein älterer Herr baut sich am Eingang des Modemarktes wie ein Security-Mitarbeiter auf und spricht so gut wie jeden an, der suchend mit Päckchen durch die Türe kommt.

Und er sieht sich bestätigt: Kaum ein Kunde, der zum ersten Mal die Postbankfiliale aufsuchen will, findet diese auch auf Anhieb. "Hier sind zu wenige und zu kleine Schilder", ärgert sich nicht nur ein langjähriger Leser des Schwarzwälder Boten. Immer mehr Besucher machen ihrem Unmut Luft und üben ebenfalls Kritik. "Ich bin ein paar Mal ums Quadrat gefahren, bis ich endlich die Filiale gefunden habe", ergänzt ein weiterer Kunde.

Kritik fruchtet