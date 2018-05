VS-Villingen/Königsfeld. Die Outdoor-Saison eröffnet der Kneippverein Villingen am Dienstag, 15. Mai: Immer dienstags ab 9 Uhr sind alle Kneippianer und Gäste in Pfaffenweiler an der Wassertretstelle in der Nähe der Freizeit- und Grillanlage zum Kneippen willkommen. Die Gruppe trifft sich bei trockenem Wetter und Lufttemperaturen über zehn Grad Celsius. Anschließend gibt es Übungen aus Yoga, Gymnastik und Körpersprache. Ab Donnerstag, 14. Juni, steht auch in Königsfeld jeden zweiten Donnerstag im Monat ab 18 Uhr Kneippen beim Curavital-Zentrum auf dem Programm. Anschließend lockt ein Spaziergang oder Meditation im Doniswald. Auch Gäste sind bei den Kneippianern willkommen.