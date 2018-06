Villingen-Schwenningen Kneippbad eröffnet erst Ende Juli

"Schlussendlich müssen wir uns der Situation stellen und jetzt das Beste daraus machen", sagt Köngeter. Das ­Beste, das ist zum einen die Tatsache, dass das Hallenbad in Villingen, einschließlich der Liegewiese, nun bis zum Beginn der Schulferien geöffnet bleibt. Zum anderen soll der Eröffnungstag, Samstag, 28. Juli, für die Badegäste unvergesslich werden. Was an diesem Tag wann geboten werde, sei gerade in der Planung und könne demnächst der Facebook-Seite www.facebook.com/hallenbad.kneippbad oder der Webseite www.baeder-vs.de entnommen werden, verspricht Pressesprecherin Susanna Kurz.

Eines werde dagegen aus personellen Gründen auf keinen Fall möglich sein: eine Verlängerung der Sommersaison bis Ende September. "Wir schließen definitiv wieder mit Ende der Schulferien", so Köngeter.