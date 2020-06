Villingen-Schwenningen Kneippbad-Einlass soll optimiert werden

BVS-Pressesprecher Oliver Bauer bestätigt auf Anfrage unserer Redaktion, dass es beim System zur Erfassung des Aus- und Einlasses Anfangsschwierigkeiten gegeben hätte. "Das wurde zu Recht kritisiert, wir bitten da um Nachsicht", so Bauer.

Datenerfassungsblatt sollte schon daheim ausgefüllt werden

Die Situation sei sowohl für die Badegäste als auch für das Personal komplett neu. Man werde mit der betroffenen Frau persönlich in Kontakt treten, um zu erfahren, wo es Verbesserungspotenzial in der Organisation gibt. Grundsätzlich rät der Sprecher dazu, das notwendige Datenerfassungsblatt schon direkt daheim auszufüllen – dies würde den Ablauf am Eingang deutlich optimieren. Insgesamt ziehen aber sowohl Bauer als auch Schwimmmeister Jover ein positives Fazit von den ersten vier Tagen Badebetrieb unter freiem Himmel. Die Badegäste, die den Einlass an der Kasse erfolgreich hinter sich gebracht hatten, waren ob des vielen Platzes entspannt. Auf den Liegewiesen herrschte keine drangvolle Enge wie sonst an heißen Sommertagen mit bis zu 3000 Besuchern. Die heiß begehrten Schattenplätze wurden im Laufe des Tages trotzdem knapp. Am Donnerstagnachmittag kam es dann aber doch noch dazu, dass einem vom Personal in den gelben T-Shirts, mit Zählticker ausgestattet, der Einlass ins Nichtschwimmerbecken vorübergehend verwehrt wurde.

Auch hier hieß es nämlich: 60 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sind schon im Wasser, mehr geht nicht. Keine Probleme gab es hingegen im Schwimmerbecken – das Maximum von 100 wurde hier zu keinem Zeitpunkt erreicht. Die meisten akzeptieren die Regeln und vor allem sei die Stimmung im Bäderteam gut, resümierte Jérôme Jover die ersten Tage. Dass es immer Besucher gebe, die etwas zu meckern haben, das gehöre zu seinem Berufsalltag. Und, dass hier und da die Einbahnregeln dann doch missachtet wurden, das führt er auf Unachtsamkeit zurück.

Bis 20. September, wenn das Kneippbad wieder schließt, werden sie wohl allen Freibadfreunden in Fleisch und Blut übergegangen sein.