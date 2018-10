Villingen-Schwenningen Knapp 700 Kinderbetreuungsplätze mehr

Fakt ist, so schilderte es sowohl Oberbürgermeister Rupert Kubon als auch Stefan Assfalg, Leiter des Amtes für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS), die Bevölkerungsentwicklung von Villingen-Schwenningen war so nicht vorhersehbar. "Wir haben seit Juli 280 Zuzüge", berichtete Kubon. Allein in den vergangenen fünf Jahren seien im Schnitt 120 Kinder pro Jahr hinzugekommen, die in einem betreuungsberechtigten Alter seien. Amtsleiter wie auch OB wehrten sich allerdings gegen die Vorwürfe, die Verwaltung habe eine Entwicklung "verpennt". So bekräftigte Kubon: "Wäre das tatsächlich so, dann würden jetzt nicht 400, sondern mindestens doppelt so viele Plätze fehlen."

Stefan Assfalg erinnerte an den Ausbau des Kindergartens St. Elisabeth sowie der Kindertagesstätte Wilhelmspflege in Schwenningen. "Wir haben beides auf den Weg gebracht." Dass es aus baulichen Gründen (vor allem bei der Wilhelmspflege) noch an der Umsetzung scheitere, sei unglücklich. "Beide Einrichtungen werden aber mindestens doppelt so groß."

Zudem berichtete der Amtsleiter, dass seit April 100 Plätze vermittelt werden konnten und aktuell nur noch 300 Plätze fehlen. Davon seien 165 im U 3-Bereich und 135 im Ü 3-Bereich.