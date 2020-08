Villingen-Schwenningen Jetzt wird Trinkwasser gehamstert

Villingen-Schwenningen - Nach einer ausgiebigen Wander- oder Radtour an heißen Sommertagen tut eine Abkühlung doppelt gut. Daher hat die Stadtwerke Villingen-Schwenningen an vier Standorten in der Region Trinkwasserbrunnen aufgestellt. So kann bequem per Knopfdruck kostenlos ein halber Liter Wasser zum Verzehr entnommen und die mitgebrachte Trinkflasche direkt mit kühlem Wasser befüllt werden. Hinter dem Hochbehälter an der Hammerhalde fließt so frisches Trinkwasser aus dem Hahn.