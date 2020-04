Villingen-Schwenningen Klopapier-Krise im Klärwerk

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis appelliert an die Bürger, Feuchttücher, Desinfektionstücher und Zeitungspapier nicht in die Toilette zu entsorgen. Diese Stoffe lösen sich im Abwasser nur schwer auf. Dadurch kommt es zu Verstopfungen von Pumpen und Kanälen, die zum größten Teil von Hand entfernt werden müssen. Im schlimmsten Fall kann das Abwasser aufgrund von Verstopfungen nicht zur Kläranlage gepumpt werden, sondern gelangt ungeklärt in unsere Gewässer. "Wenn diese Verstopfungen vermieden werden können, werden nicht nur die Gewässer geschützt, sondern auch das Personal, das diese unhygienischen Arbeiten nicht durchführen muss. Als Zahler von Abwassergebühren hilft man so außerdem, die Gesamtkosten für die Abwasserentsorgung im Zaum zu halten", erklärt Maria Friderich, Leiterin des Amtes für Umwelt, Wasser- und Bodenschutz.

Toilettenpapierersatz im Restmüll entsorgen