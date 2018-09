Villingen-Schwenningen Kloiber-Jung distanziert sich von Vorwürfen

Villingen-Schwenningen (mae). Die 36-Jährige soll sich dagegen gewehrt haben, dass sie mit den gezielt aus einem gegnerischen Kandidatenlager gestreuten Vorwürfen, Jürgen Roth pflege Kontakte zur Mafia, in Verbindung gebracht werde. Derweil hat Roth gegen die "erfundenen Vorwürfe" Strafanzeige bei der Polizei erstattet. "Darum kümmern sich jetzt die Profis", erklärt der OB-Kandidat gegenüber dem Schwarzwälder Boten. Er habe zudem Informationen über den mutmaßlichen Verursacher, der die Gerüchte lanciert haben soll, an die Polizei weitergegeben. Darüber hinaus erklärte Kandidat Jam von der Linde auf Anfrage, dass er am Montagabend von der Stadt die Bestätigung erhalten habe, dass seine Bewerbung gültig sei. "Insgesamt konnten 104 gültige Unterschriften der Unterstützer gezählt werden", so Jam. Er ist damit der letzte OB-Kandidat, dessen Bewerbung bestätigt wurde.