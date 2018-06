Villingen-Schwenningen Klinikum informiert über Inkontinenz

Schwarzwald-Baar-Kreis. Unter der Leitung von Daniela Schultz-Lampel, Direktorin des Kontinenzzentrums Südwest am Schwarzwald-Baar Klinikum, dreht sich an diesem Abend alles um Inkontinenz und deren Behandlungsmöglichkeiten. Im Zeitraum von 18 bis 21 Uhr gibt es mehrere kurze Vorträge verschiedener Experten, außerdem können die Besucher jede Menge Fragen stellen oder sich an verschiedenen Präsentationsständen informieren. Der Eintritt ist frei.