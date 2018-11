Villingen-Schwenningen Klinge will den 5G-Standard

Dem Wirtschaftsminister Peter Altmaier ist das deutsche Handynetz peinlich, weil ihm auf Dienstfahrten ständig die Leitung zusammenbricht, Bildungsministerin Anja Karliczek hält flächendeckenden 5G-Mobilfunk an jeder Milchkanne aber für übertrieben und auch Kanzleramtschef Helge Braun findet 4G völlig ausreichend.

Marcel Klinge, tourismuspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion und Stadtrat in Villingen-Schwenningen ist schockiert: "Die Groko hat bei der Digitalisierung scheinbar total den Überblick verloren. [...] Das ist nicht nur absurd, sondern offenbart die ganze Lust- und Ideenlosigkeit dieser Koalition." Er wolle überall im gesamten Schwarzwald und auf der Baar schnellstmöglich einen 5G-Standard, betont Klinge. "Wir haben viele Milchkannen hier, aber wir sind auch eine starke Wirtschafts- und Tourismusregion, für die digitale Dienste und Anwendungen unverzichtbar sind", so Klinge. Man könne "ja noch nicht mal bei unserem Klinikum vernünftig telefonieren", fügt er hinzu. Sei sei nicht akzeptabel, die Menschen außerhalb von Metropolen und Ballungsgebieten von der Zukunft abzukoppeln. "Wenn bei uns alltägliche Standards noch immer nicht funktionieren, muss sich das schnell und umfassend ändern."

Klinge nutzt das Thema für einen Seitenhieb auf den CDU-Bundestagsabgeordneten für die Region: "Was sagt eigentlich mein CDU-Kollege Thorsten Frei dazu?" Schließlich hätten inzwischen 128 Unionsabgeordnete in einem Brief an die Bundestagsfraktion die Benachteiligung ländlicher Regionen beklagt.