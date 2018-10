Villingen-Schwenningen. Zum Ergebnis der Oberbürgermeister-Wahl in Villingen-Schwenningen sagt der Bundestagsabgeordnete und FDP-Chef in VS, Marcel Klinge: "Noch ist nichts in trockenen Tüchern. Wir Freien Demokraten wünschen den Kandidaten viel Glück für den zweiten Wahlgang und freuen uns in den kommenden zwei Wochen auf einen Wahlkampf der guten Ideen. Jetzt sind nochmals überzeugende Argumente und inhaltliche Positionen für die Weiterentwicklung unserer Stadt gefragt. Die Kandidaten sind gefordert, auch die Menschen, die vielleicht noch unentschlossen waren, zu motivieren, am 21. Oktober ihre Wahl zu treffen.