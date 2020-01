Villingen-Schwenningen Klimawandel killt gute alte Fichte

Die großmäulige Greifzange packt sich den nächsten Stamm, ein paar Sekunden später fällt er mit einem großen Rumms auf den bereits mit vielen Ästen und Zweigen übersäten Boden. Wenn die starken Sturmböen Andreas Peter von der gleichnamigen Firma keinen Strich durch die Rechnung machen, dann hat er bis zum Mittwoch seinen Auftrag beendet und rund 300 Fichten zu Fall gebracht. "Ist heute ganz schön heftig", meint Peter und springt aus seinem Harvester heraus, der bereits seit Stunden auf dem ein Hektar großen Areal am Klosterwald das Gelände bearbeitet und für eine besondere Aktion vorbereitet. Im Frühling, erläutert Tobias Kühn, Leiter des städtischen Forstamtes, werde dann gepflanzt: Rund 3000 Bäume sollen dort auf dem ersten Versuchsforst der Doppelstadt entstehen, mit Unterstützung durch die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt Freiburg. Im Osten des Oberzentrums werden damit im März oder April auf 10.000 Quadratmetern Bäumchen gesetzt, deren Namen im Schwarzwald nicht allzu geläufig sein dürften, mit Ausnahme der Douglasie vielleicht, die zu einem Drittel den Baumnachwuchs auf der Versuchsfläche darstellt. Der ursprünglich aus Nordamerika stammende Baum teilt sich die Fläche mit Atlaszedern und türkischen Tannen, auch Bornmüllertanne genannt. Baumarten also, die aus dem Mittelmeeraum und damit Standorten stammen, die wetterfester sind als Fichten und besser mit Dürreperioden und Hitze zurechtkommen und zugleich so frosthart sind wie die altbekannte Fichte.

Die Idee zum ersten Versuchsforst entstand bereits im Sommer, das Okay aus der Freiburger Behörde erhielten Tobias Kühn und sein Stellvertreter, Roland Brauner, im Spätherbst. Doch bis seriöse Aussagen dahingehend getroffen werden können, ob die Exoten aus dem Mittelmeerraum auf den diversen Schwarzwald-Böden bessere Überlebenschancen haben, dafür braucht es einen sehr langen Atem. Eher unwahrscheinlich, dass Tobias Kühn selbst ein schlüssiges Exposé noch in seiner Amtszeit ausarbeiten kann. "Meine Zeit hier endet in 14 Jahren", ergänzt Kühn. Wahrscheinlicher, dass seine junge Auszubildende, Ricarda Feist, eine Försterin in Ausbildung, sich dazu äußern kann. "Das dauert", erläutert Kühn, "bis wir wissen, wie die Anwuchsdynamik des Arten-Trios aussieht und wie sich die Jungpflanzen entwickeln. Wir müssen jetzt einfach schauen, wie die Bäume mit den Standorten und den klimatischen Bedingungen bei uns zurechtkommen. Damit stehen belastbare Daten zur Verfügung, die uns bei der zukünftigen Baumartenwahl wichtige Informationen geben."