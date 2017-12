Villingen-Schwenningen Kletterhalle kommt

Die Kletterhalle und eventuell ein Standort des Deutschen Alpenvereins (DAV) sollen neben dem Jugendkulturellen Zentrum entstehen, das hier in diesem Zentralbereich von VS derzeit gebaut wird. Außerdem ist der Neubau der Jugendverkehrsschule vorgesehen. Einen Abschluss gebe es noch nicht. Es gebe indes nichts Neues, sagte Bührer. Momentan liefen Fusionsverhandlungen der Vereine. Es gebe ein klares Signal, dass an diesem Standort in Villingen-Schwenningen eine neue Jugendverkehrsschule gebaut werden soll.

Für die Restflächen gebe es wohl Interessenten, aber noch nicht Konkretes. Bührer hat keine Sorgen, dass sie gut vermarktet werden können. Es könnte zum Selbstläufer werden, so wie beim Jugendkulturellen Zentrum. Nachdem mit dem Bau begonnen wurde, sei der Investor der Kletterhalle auf die Stadt zugekommen.

Die Kritik aus dem Gremium zielte auf die Kosten der Erschließungsstraße und Kanalisation von rund 500 000 Euro sowie die Nutzung dieser "Filetstücke" im Zentralbereich. So gefiel es Ernst Reiser überhaupt nicht, dass hier eine Kletterhalle gebaut werde. Sie gehöre in ein Gewerbegebiet. Henning Keune, Chef des Stadtplanungsamts, machte indes deutlich, dass der Bebauungsplan hier Gebäude zur Freizeitgestaltung vorsehe.