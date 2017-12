Villingen-Schwenningen Kletterer aus VS waren wieder aktiv

Vorwurf: Hausfriedensbruch

"Der Betreiber hat Anzeige wegen Hausfriedensbruch erstattet, nachdem das Video bekannt wurde", berichtet Sonja Wever, Sprecherin der Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Derzeit werden von der Polizei drei Videos, die bereits im Juni diesen Jahres veröffentlicht wurden, ausgewertet. Dabei erhoffen sich die Beamten, Rückschlüsse auf die Identität der anonymen Kletterer schließen zu können.

Kontakt zu anderen Polizeipräsidien, in deren Wirkungsbereich die Kletterer bereits unterwegs waren, habe man allerdings noch nicht aufgenommen. Wever: "Der Sachbearbeiter ist bei anderen Behörden noch nicht aktiv geworden – es handelt sich hier auch lediglich um Hausfriedensbruch." Gleichwohl betont die Polizeisprecherin die extreme Gefahr der illegalen Aktion.

Genau so wenig Spaß verstehen auch die Kraftwerksbetreiber. Uwe Reuter von der Pressestelle des Energieversorgers Mark E sieht sich nicht zum ersten Mal mit der Problematik von illegalen Eindringlingen konfrontiert. Deshalb seien die Sicherheitsmaßnahmen am Kamin erhöht worden. "Der Zugang zum Kamin ist mit einer Tür gesichert, an der in den letzten Monaten mehrere Sicherungsmaßnahmen durchgeführt wurden, die alle geknackt wurden. Auch ein zusätzlich angebrachter Stahlriegel hielt nur zwei Wochen", berichtet Reuter. Zudem sei die Tür sogar zugeschweißt gewesen – dennoch gelang den beiden Kletterern der Zutritt zu dem 220 Meter hohen Objekt. Die "Grave Yard Kidz" betonen derweil auf Youtube: "Wir haben bei der Aktion nichts beschädigt und niemand ist zu Schaden gekommen." Bereits in der Vergangenheit erklärten sie, dass die Gebäude wieder so verlassen werden, wie so vorgefunden wurden – Vandalismus sei nicht im Sinne der Kletterer.

Obwohl auch nach der Kletter-Aktion auf dem Rottweiler Testturm reichlich Ungemach drohte, waren die "Grave Yard Kidz" noch einige Male aktiv. Neben dem Ulmer Münster (161 Meter), veröffentlichten die jungen Männer zudem Videos von Kletter-Aktionen in Stuttgart und Frankfurt sowie das Erklimmen von Europas höchstem Strommasten (227 Meter) an der Elbekreuzung 2 bei Hamburg.