Villingen-Schwenningen Kletterbaum zum 20. Geburtstag

"Wir genießen als städtischer Kindergarten in privater Trägerschaft die volle Unterstützung durch die Stadt, welche jeweils ihre aktuell gültige Gebührenordnung anwendet", sagt die Leiterin. Lydia Schaumann ist zufrieden mit der Auslastung des Waldkindergartens, die seit Jahren bei 100 Prozent liegt. Derzeit besuchen 43 Kinder in zwei Gruppen den Waldkindergarten. Jede der Gruppen ist in einer Blockhütte untergebracht, was der Organisation die Planungen des Festablaufs erleichterte. Diverse Aktionen und Verpflegungsstände brachten sie so darin unter.