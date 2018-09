Villingen-Schwenningen Kleinräumigere Einteilung wäre optimal

Die Ärzte, so Bernhard Faller vom Forschungsinstitut Quaestio, dürften nicht alleine gelassen werden, vor allem, wenn es um Fragen der Finanzierung gehe. Sowohl in Furtwangen, als auch in Donaueschingen und Rottweil haben sich Initiativgruppen gebildet, die Gesundheitszentren aufbauen wollten.

Für die Zukunft macht Faller den Vorschlag, die Bedarfsplanung kleinräumiger zu fassen als bisher. So solle der Schwarzwald-Baar-Kreis statt, wie bisher in zwei Mittelbereiche in vier Bereiche unterteilt werden: Villingen-Schwenningen, St. Georgen, Furtwangen und Donaueschingen. Doch diese Einteilung bedarf der politischen Zustimmung und auch der Billigung der Kassenärztlichen Genehmigung. Es liege bereits ein Gesetzesentwurf vor, dass die Kassenärztliche Vereinigung in den stark unterversorgten Gebieten die ärztliche Versorgung sicherstellen könne, sagte Monika Vierheilig, Leiterin der Abteilung Gesundheit im Ministerium für Gesundheit und Integration. Unter anderem ein Beschluss des Kreistages müsste vorliegen, wäre aber nicht maßgeblich.

Die Einteilung könnte aber auch Einschränkungen für eine Niederlassung weiterer Ärzte im Bereich Villingen-Schwenningen bedeuten. Joachim Gwinner sprach von einem "politischen Prozess" und deutete "Kontroversen mit der Kassenärztlichen Vereinigung" an.

Landrat Stefan Bär (Tuttlingen) erklärte, das Thema Gesundheitsversorgung sei das "Top Ten Thema" in den Gemeinden neben der Breitbandversorgung. "Politisch sind die Städte und Gemeinden gefordert." Die Ärzte im Kreis Tuttlingen seien schon "etwas älter", viele schon über 65 Jahre. 23 Gemeinden haben keinen eigenen Hausarzt, was aber, so relativierte Bär, daran liege, dass es nicht so viele Eingemeindungen gegeben habe wie in anderen Landkreisen.

Die Ärzteversorgung von derzeit 90 Prozent werde sinken. Bär verwies auf die donau-docs, einen Kümmerer, der extra für dieses Problem eingestellt worden sei. "Wir habe auch schon Ärzte über diese Servicestelle gefunden."

Im Landkreis Tuttlingen wird außerdem das Modellprojekt Telemedizin (neben Stuttgart landesweit einmalig) erprobt.

"Wir sind bundesweit Vorreiter", sagte Monika Vierheilig vom Sozialministerium. Patienten können im Internet einen Arzt konsultieren und sich mit Billigung der Landesapothekerkammer sogar elektronisch ein Rezept ausstellen lassen. Ergebnisse aus der Schweiz hätten, so Vierheilig, gezeigt, dass in 90 Prozent der Fälle den Patienten mit der telemedizinischen Konsultation geholfen ist. Aus Datenschutzgründen kann Telemedizin jedoch vorerst in Deutschland noch nicht zum Standard werden.

Landrat Wolf Rüdiger Michel (Rottweil) stellte die Frage, "ob die Kassenärztliche Vereinigung überhaupt noch eine Existenzberechtigung hat". Es sei vor allem eine Angelegenheit der Städte und Gemeinden, so Michel, der von einer "Daueraufgabe" sprach. Doch die Kassenärztliche Vereinigung habe sich auch bewegt, so relativierte Michel anschließend. Im Landkreis Rottweil liegt der Anteil der über 60-jährigen Hausärzte niedriger, nämlich bei 36 Prozent .

"Es ist gelungen, alle Akteure an einen Tisch zu bekommen, das ist ein großer Wert", erklärte Landrat Sven Hinterseh (Schwarzwald-Baar-Kreis). Im Raum Furtwangen-Triberg sei eine Infofahrt der Mediziner geplant, auch im Raum Donaueschingen gebe solche Bestrebungen. Der Schwarzwald-Baar-Kreis habe mit dem Oberzentrum eine Besonderheit. "Villingen-Schwenningen hat eine gewisse Anziehungskraft." Es sei zwar zumutbar, dass Patienten 30bis 40 Kilometer zu einem Facharzt fahren müssten. Das gelte aber nicht für den Hausarztbesuch. Er begrüße kleinräumigere Planung und sei zuversichtlich, dass es gelinge, die Probleme zu lösen.

"Sehr gelungen" ist das Modellprojekt aus Sicht des Ministeriums für Soziales und Integration. "Es sind gelungene Handlungsempfehlungen für den ländlichen Raum zu entwickeln, das ist eine Fundgrube auch für andere Landkreise in der Stadt." Mit 22 000 Ärzten und Psychotherapeuten stehe Baden-Württemberg zwar gut da. Allerdings gebe es landesweit nur 7100 Hausärzte.

Weitere Informationen: landarzt-sbh.de