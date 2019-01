Villingen-Schwenningen Kleinkläranlage ist das nächste Projekt

Bei den Landes- und Kreismeisterschaften schossen sich die Schützen aus Tannheim zu Meisterehren. Auf Landesebene war die Mannschaft im GK-Liegendkampf 300 Meter meisterlich, Siegfried Hug und Joachim Schwer holten Bronze in ihren Disziplinen. Auf Kreisebene wurde mit fünf Gold-, sieben Silber- und fünf Bronzeplätzen flächendeckend abgeräumt. Nicht nur die beiden Mannschaften kamen im GK-Liegendkampf 300 Meter und KK-Liegendkampf 50 Meter zu Meisterehren, auch Peter Hauser und Dieter Neugart in ihren Disziplinen. Auf Grund ihrer Leistungen qualifizierten sich Peter Hauser und Joachim Schwer für die Deutsche Meisterschaft in München.

Zahlreiche Arbeitseinsätze standen wie jedes Jahr zur Instandhaltung rund um und im Schützenhaus an. Nachdem die Dachsanierung im vergangen Jahr abgeschlossen werden konnte, wäre im Grunde genommen die Kleinkläranlage das nächste größere Projekt gewesen. Schon 2016 hatte das Amt für Wasser und Bodenschutz darauf hingewiesen, dass sie nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entspricht. Doch die finanziellen Mittel reichten zunächst nicht aus. Erst nachdem die Zuschüsse von Sportverband und Stadt für die vorangegangenen Maßnahmen eingingen, konnte man im Herbst für die ausgeschriebene Maßnahme den Auftrag erteilen und hofft, dass im Frühjahr die Sache in Angriff genommen werden kann.

Mit dem Verlauf des Ortsturniers und mit der Teilnehmerzahl waren die Schützen zufrieden. Die Verlegung auf die Zeit vor der allgemeinen Urlaubszeit habe sich bewährt. Der Termin in diesem Jahr ist der 13. und 14. Juli.