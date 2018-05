Villingen-Schwenningen Kleiner Junge bei Autopanne leicht verletzt

VSVillingen/Weilersbach/Dauchingen. Die Mutter des Kindes war laut Polizei an diesem Nachmittag gegen 13.50 Uhr mit einem älteren Wagen vom Gewerbegebiet Neuer Markt kommend auf der B 523 in Richtung Schwenningen unterwegs. Auf der Strecke, etwa zwischen Weilersbach und Dauchingen, musste die Frau wegen einer Fahrzeugpanne am rechten Fahrbahnrand anhalten. Gerade als sich die Mutter aus dem am Straßenrand stehenden Wagen begeben hatte, um das Warndreieck aus dem Kofferraum zu holen, näherte sich von hinten ein 76-jähriger Mann mit einem älteren Fahrzeug. Der Mann realisierte die Situation zu spät und prallte mit seinem Wagen in das stehende Fahrzeug. Durch die Wucht des Aufpralls wurde es zunächst gegen die seitlichen Leitplanken gedrückt und rollte dann in einem Bogen auf der Gegenfahrspur aus. Der kleine Sohn der Fahrerin, der sich nicht mehr angegurtet auf dem Beifahrersitz des stehenden Wagens befand, zog sich leichte Verletzungen zu. Der Zweieinhalbjährige wurde mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht. Abschleppdienste kümmerten sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. An den älteren Wagen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von insgesamt etwa 5000 Euro.