Villingen-Schwenningen Kleine Saubermänner räumen auf

Gelbe Westen machen Mitarbeit sichtbar

Die Kinder wissen längst Bescheid: Ihren eigenen Abfall packen sie ein oder suchen einen Mülleimer, wie Erzieherinnen erzählen. "Es ist einfach eine tolle Sache, wenn man die Kinder schon früh sensibilisieren kann, das prägt für das spätere Leben", sagt Angelika Zühlke, die kommissarische Leiterin der Wilhelmspflege.

Doch nicht nur die jungen Helfer, auch die erwachsenen sind weiterhin unterwegs in Sachen "Sauberes VS – für dich und mich". Dirk Sautter berichtet von einigen ehrenamtlichen Helfern und weiteren Interessierten. Er ist zufrieden mit der Resonanz. "Sicherlich: Viel hilft viel." Weil das Trio die Initiative nebenbei vorantreibt, scheitert es eher an der Zeit als an Helfern oder Ideen.

Derzeit nimmt die Truppe die Marktstraße in den Blick, schließlich soll sie zum neuen Marktplatz passen. So wurden Graffiti entfernt, Schaufenster von leer stehenden Geschäften mit Folien beklebt und eine einst graue Mauer ist nun weiß gestrichen.

Oft gehe es auch nur darum, Schandflecken zu entdecken und der Stadtverwaltung zu melden. Die Zusammenarbeit funktioniere recht gut, sagt Dirk Sautter. Auch beim ersten Einsatz in Villingen. Über Facebook hatte ihm ein Anwohner von einem verwilderten Weg am Schwalbenhaag berichtet. Inzwischen ist der Weg freigeschnitten, und es gibt eine neue Bank. Darüber freut sich nicht nur der Gemeinderat, auch vom Anwohner gab’s ein Dankeschön.

Natürlich sind nicht nur die städtischen Mitarbeiter zum Aufräumen da. Sautter weist darauf hin, dass jeder vor seiner eigenen Haustür damit anfangen kann und sollte. Die Wilhelmspflege hat jedenfalls extra neongelbe Warnwesten angeschafft. Darauf ist zu lesen, dass die jungen Helfer an der Aktion "Sauberes VS" teilnehmen. So wird ihr Engagement nicht nur sichtbar in der Stadt: Bestenfalls spricht es sich auch herum, dass jeder mithelfen kann, Villingen-Schwenningen lebenswerter zu machen.