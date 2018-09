Villingen-Schwenningen Kleine Magie aus dem Briefkasten

Karten mit Geschichten

Steffi, Mediengestalterin aus der Redaktion Villingen, ist seit einem guten Jahr Postcrossing-Mitglied. Durch eine Freundin ist sie auf das Konzept aufmerksam geworden. "Meine Freundin hat Postkarten im Urlaub gekauft. Auf der Papiertüte war Werbung der Postcrossing-Seite aufgedruckt. Sie war neugierig, was dahinter steckt und schaute auf der Homepage vorbei. Seitdem ist sie begeisterte Postcrosserin und hat mich ebenfalls angesteckt", lacht Steffi. Mittlerweile hat die 28-Jährige um die 20 Karten gesammelt, aus der ganzen Welt. Hinter jeder einzelnen steckt eine andere Geschichte. "Da gibt es die Großmutter, die alle Karten für ihre Enkel sammelt und ihnen auf der Weltkarte zeigt, aus welchem Land die Karte stammt. Oder die Grundschullehrerin, die gemeinsam mit ihren Schülern Karten verfasst und empfängt. Im Geographie-Unterricht wird dann darüber diskutiert. Fremde Kulturen fühlen sich so ein Stückchen vertrauter an."

Selbstgestaltete Karte

An ihre erste erhaltene Karte erinnert Steffi sich gerne zurück: "Im Briefkasten fand ich eine selbstgebastelte Postkarte aus Indien. Sie war aus Werbeschnipseln zusammengesetzt, eine wirklich witzige Idee und etwas ganz Besonderes."

Was aber schreibt man Leuten aus einer anderen Kultur, die man überhaupt nicht kennt? Postcrossing-Mitglied Steffi erklärt "Ich stelle mich erst mal vor. Viele der Mitglieder äußern auf ihrer Profilseite aber auch Wünsche. Zum Beispiel kann ich mich daran erinnern, wie ein Mitglied mein Lieblingszitat erfahren wollte." Aber: Strenge Vorgaben gibt es keine, man kann schreiben, was man möchte. "Eine Herausforderung ist definitiv der begrenzte Platz. Es kam schon mal vor, dass ich, vermutlich in Schriftgröße sechs, meinen Text auf die Karte gequetscht habe."

Mittlerweile zählt die Postcrossing-Gemeinschaft schon über 700.000 Mitglieder. Postkarten aus insgesamt 219 Ländern werden versandt und empfangen. Schon über 48 Millionen Postkarten wurden seit der Gründung 2005 auf die Reise geschickt. (Stand: 10. September 2018).

Und auch Steffis Sammlung wird in Zukunft wachsen. 20 unterschiedliche Postkarten stehen für 20 unterschiedliche Menschen, Kulturen und Geschichten. Viele weitere werden folgen, denn Steffi hat im Postcrossing ein neues Hobby gefunden, das ihr die Welt ein Stückchen näher bringt. Happy Postcrossing!

Weitere Informationen: www.postcrossing.com Porto für eine Postkarte international: 0,90 Euro