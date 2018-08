Villingen-Schwenningen Kleine Kunst mit großem Anspruch im Capitol

Die erste Veranstaltung am 11. Oktober geht gleich "Bis in die Puppen" – und der Name ist Programm, denn Andrea Bongers ist auf der Bühne nicht nur Kabarettistin und Musikerin, sondern auch Puppenspielerin. Das Publikum kann sich auf eine Figuren starke, explosive Show für Erwachsene freuen.

Die großen Diven stehen bei Kerstin Heiles’ "Les Grandes Allures" am 9. November im Mittelpunkt. Ihre Musikrevue vereint den Glanz der großen Bühne und intime Blicke hinter die Kulissen. Zum Ende des Jahres lädt Stefan Leonhardberger in "Rauhnacht" am 19. Dezember zu einer Neujahrstragödie mit Kabarett und Musik, die lebhaft vor Augen führt, weshalb man an Silvester besser zu Hause bleiben sollte.

Auch Michael Feindler betrachtet am 17. Januar 2019 allerhand Abgründe, die sich zwischen Menschen auftun. In einem Kabarett nach Versmaß berichtet er von "Artgerechter Spaltung".