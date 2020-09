Villingen-Schwenningen Kleine Dorffasnet im Freien ist denkbar

Der Vorstandsbericht von Manuel Straub war eine Vorschau ins Ungewisse. Man habe zu kämpfen. Fasnet könne nicht pauschal abgesagt oder verboten werden, genauso wenig wie Weihnachten oder Ostern, auch wenn man in solcher Zeit nach neuen Ideen suchen muss, um das Brauchtum zu erhalten.

Kein Nachtumzug, keine Bälle, keine Narrentaufe

Das anwesende Präsidium der Schwarzwälder Narrenvereinigung mit Präsidentin Annerose Schwarz und Vize Karl-Heinz Bähr empfahl: "Machet, was möglich ist, machet was mit den Kindern, kleine Dorffasnet im Freien. Brauchtum ist zu wertvoll, es würde ein Stück Kultur fehlen." Und alles im Rahmen der Verordnungen.

Dem stimmten Narren und Ortsverwaltung Pfaffenweiler voll zu, Augenmaß, keine Großveranstaltungen. Das ­bedeutet, das beispielsweise Nachtumzug, Bälle oder ­Narrentaufe mit anschließendem Gschell entstauben ausfallen.

Lesen Sie auch: Vereinigung sagt Narrentreffen 2021 ab

Bei den Wahlen wurden wiedergewählt: Nicole ­Weisser und Claudia Mahler vom Vorstandsteam, Kassierer Stephan Kieninger sowie die Narrenräte Thorsten ­Simon, Christian Kesterke, Markus Sahli, Alex Falk und Kim Laubis.

Großen Beifall der Anwesenden erhielt der Block der zu Ehrenden. Vereinsintern: Katja Jaggy, Axel Kaiser, Martina Wehrle (zehn Jahre), Desirée Andre (20 Jahre), Karl-Heinz Hirt (30 Jahre Hästräger), Herbert Simon (40 Jahre Hästräger). Von der Schwarzwälder Narrenvereinigung erhielten für ihren jahrelangen Einsatz für die Wolfbach-Rolli Thorsten Simon, Christian Kesterke, Markus Sahli und Claudia Mahler den bronzenen Verbandsorden.

Überlegung welche Veranstaltungen möglich sind

Den goldenen Verbandsorden erhielt Herbert Simon als jahrzehntelanger Hans Dampf in allen Gassen. Auch Oberrolli im Unruhestand Erich Neugart wurde mit dieser hohen Ehrung bedacht. Bei Groß und Klein, Alt und Jung ist er gerne gesehen, als Vereinsmaler, Kinder-Rollifest-Organisator und Tauf-Druide für den Narrennachwuchs.

Die Wolfbachrolli ernannten ihn zum ersten "Ehren-Oberrolli" und hoffen, dass einer bei ihm in die Lehre gehen will. Er übt das 1992 angetretene Amt auch weiterhin kommissarisch HC (Honoris Causa) aus. Er empfindet es durchaus als angenehm, wie er gerührt gestand, wenn ihn die Kinder im Ort, auch wenn er sie nicht immer namentlich kennt, auch unterm Jahr als Oberrolli grüßen.

"Wir halten euch auf dem Laufenden, was es an Veranstaltungsmöglichkeiten geben könnte", versprach Manuel Straub vom Vorstandsteam. "Wir werden sehen, was die Fasnet 2020/2021 bringt", beendete er die Versammlung.