Villingen-Schwenningen. Der Soroptimist Club Villingen-Schwenningen veranstaltet am Samstag, 17. Februar, 14 bis 17 Uhr, den zweiten Frauenkleidermarkt in der Johannesstraße 51 in Schwenningen. Es gibt gut erhaltene Kleiderstücke, Schuhe und Schmuck-Accesoires. Der Eintritt beträgt ein Euro, die Standgebühr pro Tisch zehn Euro. Der an diesem Tag erwirtschaftete Erlös fließt den diversen Projekten der Soroptimistinnen zu. Neben den Operationen von Kindern mit Lippen-Gaumenspalte in Kamerun und dem Betrieb einer Schule im Senegal sind das regional die finanziellen Unterstützungen des Frauenhauses in Villingen und ein Lesepatenschaft mit der Stadt­bücherei. Der Spendenfluss, aber auch die Schaffung eines Treffpunktes für Frauen ist ein weiteres Ziel des Kleidermarktes. Anmeldungen unter beatricehesselbach@gmx.de, Anmeldeschluss ist der 31. Januar.