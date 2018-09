Villingen-Schwenningen Kleiderkammer steht vor dem Aus

Es war mittlerweile die einzige Kleiderkammer in Villingen-Schwenningen, in der Kleidung kostenlos weitergegeben wurde, heißt es in der Mitteilung. "Wir hatten erst lange Jahre die ProKids-Kleiderkammer im DRK Haus. Seit etwa drei Jahren sind wir im Asylbewerberheim in der Alleenstraße 11." Alle Räume hatte die ProKids-Stiftung bislang kostenlos bekommen und konnte dadurch auch alle Kleidungsstücke kostenlos weitergeben.

Kein neuer Standort

"In der letzten Zeit hatten wir immer mindestens drei Ein-Euro-Jobber in der Kleiderkammer beschäftigt", teilt Spitz mit. Das Landratsamt, das die jetzigen Räume kostenlos zur Verfügung gestellt hatte, gibt das Gebäude zum 14. Oktober zurück. "Daher werden wir unsere Kleiderkammer ersatzlos schließen", schreibt Spitz. "Wir haben uns intern lange unterhalten und sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir im Moment keine neuen Räume mehr suchen, da der Bedarf zurückgegangen ist.