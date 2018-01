Villingen-Schwenningen Kleiderbasar in Rietheim

VS-Rietheim. Der Kleider- und Spielzeugbasar Rietheim findet am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr, in der Turn- und Festhalle (bei der Schule) statt. Annahme der Artikel ist am Freitag, 23. Februar, von 15.30 bis 18.30 Uhr. Zehn Prozent des Erlöses und eine Bearbeitungsgebühr werden einbehalten.