Villingen-Schwenningen Klaus Hässler: "Das schafft so kaum eine städtische Einrichtung"

Auf der Eisbahn ist mittlerweile so etwas wie geordnetes Chaos eingekehrt. Zwar halten sich alle ganz automatisch an das ungeschriebene Gesetz, sich auf der Eisfläche gegen den Uhrzeigersinn zu bewegen, vor allem aber ungeübtere Eisläufer brechen aus dem Kreisel aus, rutschen auf den Knien übers Eis oder bleiben mitten auf der Fläche stehen. Zu ernsteren Verletzungen ist es in dieser Saison auf der Kunsteisbahn dennoch nicht gekommen. Was auch daran liegen mag, dass vor allem Kinder mit Skihelm auf dem Eis unterwegs sind.

Vor allem junge Familien seien über die Weihnachtsferien in die Eishalle gekommen, meint Hässler. Was auch dazu beigetragen hat, dass in der Woche zwischen Weihnachten und Silvester im Schnitt 1000 bis 1200 Besucher täglich auf der Kunsteisbahn unterwegs gewesen seien, erklärt der KEB-Geschäftsführer. Auf die gesamte Saison gerechnet habe man bisher rund zehn Prozent mehr Besucher in der Eishalle als noch im letzten Jahr, rechnet Hässler vor.

Damit der Betrieb auf der Kunsteisbahn auch reibungslos funktioniert, müssen Hässler und sein Team, bestehend aus technischem Leiter, mehreren Eismeistern und Aushilfen, etwa am Schlittschuhverleih ein ordentliches Arbeitspensum an den Tag legen: "Wir beginnen täglich morgens um 8.30 Uhr und machen meist erst weit nach Mitternacht Feierabend, wenn der letzte nach dem Eishockey-Training die halle verlässt", meint Hässler.

Eisbahn-Team hält den Betrieb 363 Tage im Jahr am Laufen

Das alles sei nur im Zweischichtbetrieb und mit Mitarbeitern möglich, auf die man sich hundertprozentig verlassen könne, schließlich habe die Helios-Arena 363 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche geöffnet, sagt Hässler und fügt hinzu: "Das schafft so, glaube ich, kaum eine städtische Einrichtung."