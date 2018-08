Villingen-Schwenningen Klassisch das Wetter – klasse die Musik

VS-Villingen. Das Marina Quintett mit der Geigerin Marina Reshetova an der Spitze verzauberte den gut besuchten Innenhof der Scheuer aufs Feinste. Bereits in der ersten halben Stunde, bevor der Himmel seine Schleusen öffnete, zogen die Musiker das Publikum in ihren Bann, zunächst mit dem Gypsy Waltz und dem auch Nicht-Klassik-Fans bekannten Tango Jalousie. Nahezu zwei Stunden nonstop erklangen unter dem Titel "Tango, Gypsy, Klezmer" temperamentvolle, träumerische und mitreißende Stücke. Eine Musik also, wie geschaffen für einen lauen Sommerabend.

Leider machte eine Regenfront dem ein jähes Ende. ­Dicke Tropfen prasselten in den Innenhof. Das eingespielte Team der Festivalmacher schleppte sogleich große Sonnenschirme heran, unter die die Besucher sich duckten. Andere spannten ihre eigenen Regenschirme auf. Ans vorzeitige Gehen dachte aber kaum jemand, zu anziehend war die Musik, wenngleich durch den lauten Regen das Zuhören erhöhte Konzentration erforderte.

Das Publikum klatschte mit und ließ sich von dem professionellen Geigenspiel verzaubern. Die russische Geigerin hatte ihr Studium am St. Petersburger Konservatorium absolviert. Bereits mit 18 konzertierte sie als Solistin mit dem Philharmonischen Orchester Moskau. Es folgten Engagements in allen bedeutenden Konzertsälen Europas. Heute lebt die erfolgreiche Geigerin in Hamburg.