Villingen-Schwenningen Klassen werden eingeteilt

Erster Schultag: Montag, 10. September, 9.15 bis 10.15 Uhr, Schulgottesdienst in der katholischen Kirche St. Fidelis; Klasse 5: 10.25 Uhr Ankommen der Schüler im Foyer, 10.35 Uhr Begrüßung, Klasseneinteilung, Vorstellung der Klassenlehrerteams in der Aula. Im Anschluss gibt es Organisatorisches beim Klassenlehrerteam in den Klassenzimmern, außerdem Informationen für Eltern in der Aula, die Cafeteria ist geöffnet. 12.30 Uhr ist Abschluss mit den Schülern, Eltern und Klassenlehrerteams im Klassenzimmer. Es gibt keinen Nachmittagsunterricht.

Klasse 6 bis 10: 10.25 bis 12.55 Uhr Organisatorisches und Unterricht beim Klassenlehrerteam im Klassenzimmer. Es gibt keinen Nachmittagsunterricht.

Kursstufe 1: 10.25 Begrüßung und Informationen, anschließend Unterricht im Selbstlernzentrum.