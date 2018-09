Villingen-Schwenningen Klare Zusagen für Sanierung der Stadtbibliothek

Villingen-Schwenningen. Geantwortet haben laut Mitteilung des Freundeskreises Gaetano Cristilli, Marina Kloiber-Jung, Fridi Miller, Jörg Röber und Jürgen Roth. Die Fragen reichten vom Stellenwert einer Stadtbibliothek ganz allgemein über die Sanierungsproblematik in beiden Häusern bis hin zu den persönlichen Lesevorlieben der Kandidaten. Der Freundeskreis habe erfreut festgestellt, dass alle fünf Befragten der Stadtbibliothek einen hohen Stellenwert beimessen, die Sanierung des Schwenninger Bibliotheksgebäudes befürworten und sich hinsichtlich der Erweiterungswünsche für den Villinger Standort zumindest offen zeigen. "Die Antworten lassen allerdings auch erkennen, dass es für den Freundeskreis – egal wer die Wahl gewinnt – noch einen beträchtlichen Gesprächsbedarf mit dem kommenden Stadtoberhaupt geben wird, um für die Stadtbibliothek, diese am meisten frequentierte kommunale Einrichtung in VS, das Bestmögliche zu erreichen", heißt es weiter.