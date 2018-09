Villingen-Schwenningen Klare Mehrheit für Jörg Röber

Die Grünen Villingen-Schwenningen hätten sich bereits im August basisdemokratisch für eine Unterstützung von OB-Kandidat Jörg Röber ausgesprochen. "Aufgrund seiner einschlägigen Ausbildung in Verwaltungswissenschaften und seiner inzwischen fast dreiährigen Arbeit für die Stadt Villingen-Schwenningen hält der Ortsverband der Grünen Röber für den Kandidaten mit der größten Kompetenz und dem umfangreichsten Wissen über das Oberzentrum", teilen die Grünen mit. Weiterhin sei er der Kandidat mit den meisten Überschneidungen von grüner und nachhaltiger Politik, zum Beispiel in den Themen ÖPNV oder Flächenverbrauch. Außerdem seien seine Erfahrungen aus früheren Tätigkeiten in den Städten ­Konstanz und Friedrichshafen eine wertvolle Bereicherung für VS. Die Themen Kinder- und Jugendarbeit sowie gemeinschaftliches Wohnen seien von Röber ebenfalls kompetent und mit konkreten Handlungsfeldern besetzt. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung sei nun über eine weitere Unterstützung des parteilosen Oberbürgermeisterkandidaten abgestimmt worden. "Mit großer Mehrheit wurde der Antrag von den Mitgliedern angenommen", heißt es.

Der Bericht aus dem Gemeinderat wurde von den Fraktionsmitgliedern Cornelia Kunkis-Becker und Helga Baur vorgetragen. Die mit anderen Fraktionen abgestimmten Projekte wie der Bau des Jugendkulturellen Zentrums mit Skateranlage, Bau der ­Neckarhalle, Etablierung des Jugendgemeinderats sowie die Priorisierung der Straßensanierungen wurden nochmals vorgestellt. Ebenfalls diskutiert wurde über die weitere Entwicklung des Mangin-Geländes und die Nutzung desselben als Verwaltungszentrum VS.

Wahl zum Vorstand