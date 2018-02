Villingen-Schwenningen Klare Absage an grausige Gestalten

Natürlich zeige sich die Zuggesellschaft auch anderen Fasnetgruppen gegenüber offen, so gebe es jedes Jahr eine Einladung an Gastzünfte und ein rollierendes System, unterstreicht Reichenberger. Und auch Vereine, die ein Jubiläum feiern, seien willkommen, wenn sie zu der Fasnet in der Region gehören. Das Spektrum reiche von Musikgruppen bis zu Narren im Plätzleshäs, verdeutlicht Säger die Bandbreite im großen Umzug. Da müsse die Zuggesellschaft auch darauf achten, dass sich nicht alles in die Länge zieht und am Ende die Zuschauer weglaufen, nennt Säger einen weiteren Aspekt. Er und seine Vorstandskollegen hoffen auf die Vernunft der neuen Hästräger, sich an die Vorgaben der Zuggesellschaft zu halten, die als Veranstalter das Sagen hat. Die Zuggesellschaft setze sich jedenfalls gegen alle zur Wehr, die sich ohne Erlaubnis einreihen, wie beim Zähringer Narrentreffen im vergangenen Jahr geschehen, als sich plötzlich eine Gruppe in schaurigen Kostümen an die Spitze stellte und den Umzug anführte.