Villingen-Schwenningen Klangschalen und Wellness

Veranstalterin Sabine Selka erwartet wie in den Vorjahren 400 bis 450 Besucher aus dem Südwesten, die sich unter anderem über Mineralien, Schmuck, Ruten und Pendel, natürliche Kosmetik, Schmuck, Essenzen, Düfte, Öle, Kräuter, Klangschalen, Bilder, Wellness, Geobiologie, Energietherapie, Lebensberatung, Seminare, Ausbildungen, Tarot, Aurafotografie informieren möchten. "Wir haben auch Bücher, die man sonst nicht bekommt und nicht so sieht in Buchhandlungen", erzählt die Veranstalterin. "Lebensberater", Handleser und Kartenleger werden wie in den Vorjahren dabei sein.

Zirka 35 Aussteller, unter anderem aus Aldingen, Villingen und Trossingen bieten Schwerpunkte im spirituellen Lebensbereich an. Diesmal neu ist unter anderem Kleidung aus natürlichen Stoffen. "Bin ich ein Schamane? Habe ich Fähigkeiten dazu?", so der Titel einer der Vorträge, die parallel stattfinden. "Bewusstes Haareschneiden" ist ein weiteres Thema. Und wer wissen möchte, wie er mit seinem Haustier kommunizieren könnte, erfährt möglicherweise in einem der Vorträge Wissenswertes. "Möchtest du gerne wissen, was dein Tier denkt und es sich bei dir fühlt?", so der Titel. Keltischem Heilwissen, Rituale, Frequenzen und Schüßlersalzen gelten weitere Vorträge.

Weitere Informationen: Die Bioterra ist am Samstag von 11 bis 19 und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.