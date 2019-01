Villingen-Schwenningen Kirchenmusik mal ganz anders

VS-Villingen. Kirchenmusikalische Tradition verbunden mit lateinamerikanischen Klängen: Diese Kombination verspricht die "Misa a buenos aires" des argentinischen Komponisten Martín Palmeri. Die Villinger Kantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Marius Mack hat sich dieses Werk nun vorgenommen und wird es am 12. Mai im Franziskaner-Konzerthaus in Villingen zur Aufführung bringen. Die Proben hierfür starten an diesem Donnerstag, 10. Januar, 19.45 Uhr, im Martin-Luther-Haus. Interessierte Mitsänger sind zu diesem Projekt eingeladen.