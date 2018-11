VS-Pfaffenweiler. Zur Einstimmung auf die vorweihnachtliche Zeit lädt die Musik- und Trachtenkapelle Pfaffenweiler zu ihrem Kirchenkonzert, am Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr, in die Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Pfaffenweiler ein. Unterstützt wird die Kapelle vom eigenen Zöglingsorchester, das zur Eröffnung spielt. Der Eintritt ist frei.