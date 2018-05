Villingen-Schwenningen Kirchenchor umrahmt Maiandacht

VS-Weilersbach. Eine Maiandacht mit Pfarrer Claus Michelbach aus Hohenfels gestalten das Katholische Männerwerk (KMW) im Dekanatsbezirk Villingen und der Kirchenchor Weilersbach am Sonntag, 6. Mai, ab 15 Uhr in der Pfarrkirche St. Hilarius in Weilersbach.